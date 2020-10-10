В Вильнюсе прошел женский марш солидарности

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В Вильнюсе прошел женский марш в знак солидарности с протестующими в Беларуси. В акции приняла участие и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
Акции солидарности в субботу проводились также и в ряде других стран.
Запись прямой трансляции Delfi с места событий.
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