В Вильнюсе организатором акции выступило "Русское Европейское Движение", объединившее политических беженцев и в целом эмигрантов из России. В акции участвовало порядка 30 человек. Ради них движение по проспекту Гедиминаса было перекрыто. Колона с цветами, свечами и портретами убитого политика проследовала от площади Винцаса Кудирки до Национальной библиотеки им. Мажвидаса.
Портал DELFI вел прямую трансляцию с марша в столице Литвы.
Вторая часть акции прошла в сквере Бориса Немцова, расположенном напротив посольства России в Литве. На траурном митинге люди скандировали "Герои не умирают" и "Россия будет свободной". Напомним, российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мостцу в районе Кремля. По результатам расследования были осуждены уроженцы Чечни, некоторые из которых были действующими сотрудниками МВД.
В качестве заказчика подозревается водитель Руслан Мухутдинов, который скрылся и находится в международном розыске. Попытка задержать в Чечне еще одного фигуранта дела окончилась ничем. Он тоже смог покинуть территорию России.
TOP новостей
Новейшая информация о коронавирусе в Литве: новых случаев заболевания пока нет рекомендуют меньше пользоваться наличными (37)
В Литве пока не установлены новые случаи коронавируса...
В Вильнюсе прошел Марш Немцова: литовцы и россияне вспомнили политика вместе (59)
В Вильнюсе по проспекту Гедиминаса прошел марш...
Предложение в интернете: в Литве за небольшую плату берут на себя чужие штрафы за нарушение ПДД (3)
Штрафы за нарушение ПДД – неприятная тема для всех без...
Иностранец в Литве платит налоги, но не может получить некоторые услуги в сфере здравоохранения (19)
Гражданин Франции, который несколько лет живет и платит...
Литовские компании предпринимают действия для защиты работников от коронавируса (13)
Литовские компании предпринимают действия для защиты...