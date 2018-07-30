В центре города гремел гром, сверкали молнии, поднялся ветер, затем пошел сильный ливень.
На ул. Антакальнё на киоск печати упало дерево, работница киоска успела выбежать наружу.
Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения подтвердила DELFI, что поступили два сообщения о том, что во время грозы загорелись дома. В 13.23 ч. молния ударила в двухэтажный нежилой дом в Зуюнай.
На месте работают пожарные, была опасность возгорания соседнего дома. Второй дом загорелся в деревне Гележю. Это деревянный дом.
Очевидец пожара в Зуюнай рассказала DELFI, что видела, как ударила молния, а затем появился пожарный автомобиль. Однако дом уже горел открытым пламенем.
После ливня некоторые улицы столицы стали непроездными. На виадуке, в огромной луже тонул междугородный автобус, приехавший в Вильнюс из Каунаса. Пассажирка автобуса рассказала DELFI, что картина в столице после ливня ее потрясла.
"Мы приехали, а тут огромная лужа, проехать невозможно, все стоят, формируется затор, вода бьет ключом из люков. Нам еще удалось уехать, видела, проехал грузовик, но другие застряли", – сказала женщина.
Из-за дождя в Вильнюсе зафиксировали 12 технических происшествий, люди не пострадали.
DELFI приглашает читателей фотографировать и присылать последствия сильного дождя и присылать фотографии по почте pilieciai@delfi.lt с припиской "Дождь" (Lietus).
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