В центре города гремел гром, сверкали молнии, поднялся ветер, затем пошел сильный ливень.

На ул. Антакальнё на киоск печати упало дерево, работница киоска успела выбежать наружу.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения подтвердила DELFI, что поступили два сообщения о том, что во время грозы загорелись дома. В 13.23 ч. молния ударила в двухэтажный нежилой дом в Зуюнай.

На месте работают пожарные, была опасность возгорания соседнего дома. Второй дом загорелся в деревне Гележю. Это деревянный дом.

Очевидец пожара в Зуюнай рассказала DELFI, что видела, как ударила молния, а затем появился пожарный автомобиль. Однако дом уже горел открытым пламенем.

После ливня некоторые улицы столицы стали непроездными. На виадуке, в огромной луже тонул междугородный автобус, приехавший в Вильнюс из Каунаса. Пассажирка автобуса рассказала DELFI, что картина в столице после ливня ее потрясла.

"Мы приехали, а тут огромная лужа, проехать невозможно, все стоят, формируется затор, вода бьет ключом из люков. Нам еще удалось уехать, видела, проехал грузовик, но другие застряли", – сказала женщина.

Из-за дождя в Вильнюсе зафиксировали 12 технических происшествий, люди не пострадали.

DELFI приглашает читателей фотографировать и присылать последствия сильного дождя и присылать фотографии по почте pilieciai@delfi.lt с припиской "Дождь" (Lietus).