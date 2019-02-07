"Число велосипедистов в городе растет с каждым годом, популярность набирают и электрические самокаты, поэтому мы быстро расширяем инфраструктуру и постоянно ищем возможность улучшения условий. Пешеходная дорожка и велодорожка на ул. Т.Нарбуто – основное связующее звено между западной частью города и центром, которой смогут пользоваться жители Пилайте, Каролинишкес, Юстинишкес, Виршулишкес", – сказал вице-мэр города Линас Кведаравичюс.

На этом участке дорожки появится красный асфальт, оборудуют новые тротуары, посадят деревья и кусты, установят освещение. На участке между проспектом Лайсвес и остановкой Т.Нарбуто появится полоса для общественного транспорта.

На части этого маршрута работы уже начаты – в прошлом году на проспекте Пилайтес начали прокладку более чем 1,5 -километровой дорожки, которая пройдет от старой дороги, ведущей в Пилайте, до улиц Сетино и Спаудос, а рядом появится новый тротуар. При прокладке новой дорожки установят светофор для велосипедистов между улицами В.Поцюно и Сетино. На оборудование этого участка мэрия выделила 740 000 евро.

В ближайшие несколько лет завершится оборудование сети удобных велотрасс и обеспечат безопасное велосообщение. В этом году проложат более 30 км соединений – по обоим берегам Нерис, вдоль Вильняле, на проспекте Пилайие и ул. Т.Нарбуто, на ул. Жирмуну, Минтес, Тускулену, на территории старого русла Нерис (северная часть города) и вдоль ул. Линкмяну, а также будут начаты работы на ул. Жальгирё, Ринктинес, Ширвинту, Гедрайчу, Кярнавес, Карейвю, в Науяместисе – на ул. Альгирдо, Гележинкелё, Даряус ир Гирено.

Велодорожки проектируют также на ул. Шяурине, Укмергес, Эрфурто, Балсю, Рагучё и др.

В прошлом году в городе установили 1700 новых стоянок для велосипедов. Согласно подсчетам, инвестиции в улучшение инфраструктуры для велосипедистов в этом году составят 7 млн. евро.