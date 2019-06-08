В программе праздничных мероприятий предусмотрены народные гулянья (начало в 13:00): выставка-продажа книг, картин, сувениров, блюда национальной кухни.

Торжественное открытие праздника намечено на 14:00.

Завершит программу мероприятий гала-концерт при участии артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Владимира.

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Гостями праздника станут заслуженный артист России Вадим Казаченко и обладатель уникального голоса, певец, актёр и композитор Витас (Москва).

Детскую программу праздника представят гости из России - детская студия "Русь", город Владимир. Руководитель: Заслуженный артист России, лауреат премии Правительства России "Душа России" Виталий Антонов, а также Духовой оркестр гимназии "Сантарос" (руководитель Линас Авиженис), коллектив "Ангел прожект" (рук. Анара и Юрий Поповы), Вильнюсский центр музыкального развития " Студии звезд" (рук. Наталья Базюк), коллектив танца "Фантазия" (рук. Инга Гуреева), детская танцевальная студия "Гелиос" (рук. Светлана Оганова) и другие.

Звёздочкой программы организаторы мероприятий называют участницу телепроекта "Голос дети" Николь Алексееву.