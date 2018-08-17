По словам организаторов, это праздник ремесел, искусства и цеховых традиций позднего Средневековья и Ренессанса.
Она начнется торжественным шествием ремесленников от Острой брамы до Ратушной площади, участники шествия будут нести исторические цеховые флаги.
На ярмарке вильнюсцы и гости столицы смогут наблюдать за работой ремесленников, приобрести их продукцию, сами попробовать слепить горшок, соткать полотно или чеканить монеты. Можно будет увидеть костюмы эпохи позднего Средневековья и Ренессанса, узнать, как выглядели воины XVII века, посмотреть театральные постановки той эпохи, выступления танцевальных коллективов из Литвы и за границы, послушать музыку, лекцию о ярмарке Св. Варфоломея и узнать историю ремесел.
Ярмарка С. Варфоломея проходила в Вильнюсе с середины XVII века. Тогда ее упоминали в уставе цеха горшечников (1664 год), однако своими корнями традиция этой ярмарки уходит еще глубже - к 24 августу 1495 года. Тогда, накануне дня Св. Варфоломея, великий князь Александр утвердил первый в ВКЛ устав цеха и предоставил княжеские привилегии Вильнюсскому цеху золотых дел мастеров.
В 2009 году Гильдия ремесел возродила эту древнюю традицию - в День Св. Варфоломея в Вильнюсе стали проходить ярмарки.
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