По словам организаторов, это праздник ремесел, искусства и цеховых традиций позднего Средневековья и Ренессанса.

Она начнется торжественным шествием ремесленников от Острой брамы до Ратушной площади, участники шествия будут нести исторические цеховые флаги.

На ярмарке вильнюсцы и гости столицы смогут наблюдать за работой ремесленников, приобрести их продукцию, сами попробовать слепить горшок, соткать полотно или чеканить монеты. Можно будет увидеть костюмы эпохи позднего Средневековья и Ренессанса, узнать, как выглядели воины XVII века, посмотреть театральные постановки той эпохи, выступления танцевальных коллективов из Литвы и за границы, послушать музыку, лекцию о ярмарке Св. Варфоломея и узнать историю ремесел.

Ярмарка С. Варфоломея проходила в Вильнюсе с середины XVII века. Тогда ее упоминали в уставе цеха горшечников (1664 год), однако своими корнями традиция этой ярмарки уходит еще глубже - к 24 августу 1495 года. Тогда, накануне дня Св. Варфоломея, великий князь Александр утвердил первый в ВКЛ устав цеха и предоставил княжеские привилегии Вильнюсскому цеху золотых дел мастеров.

В 2009 году Гильдия ремесел возродила эту древнюю традицию - в День Св. Варфоломея в Вильнюсе стали проходить ярмарки.