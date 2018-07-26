Уже после того как сообщили, что планируется митинг, полиция уведомила, что расследование нападения на иностранца в Вильнюсе все же было начато.

Организаторы получили разрешение на проведение акции протеста с участием до 1000 человек. В митинге намерен принять участие и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс. Организаторы акции протеста указали, что полиция в Литве избегает расследования подобных проявлений агрессии. По их словам, инициатива провести акцию протеста родилась после нападение на гражданина Эквадора Фабьяна Санчеса в Вильнюсе. Молодой человек в фейсбуке рассказал о том, что его избили национально настроенные молодые люди. Санчес заметил, что полиция не хочет расследовать это дело.

Представители полиции в свою очередь указали, что нет юридически оснований для проведения расследования, пока не поступило заявление пострадавшего. Инцидент произошел 19 июля, на ул. П.Вилейшиса.

Однако 24 июля полиция сообщила, что расследование все же было начато.

"На основе полученных записей, обстоятельств происшествия мы выяснили, что есть основания для того, чтобы начать расследование по факту нарушения общественного порядка", – сказал 24 июля представитель полиции Паулюс Радвилавичюс, указав, что заявление пострадавший написал еще 19 июля. Но заявление было написано по-английски, поэтому его сначала перевели на литовский, а во вторник было начато расследование.

Акцию протеста в Вильнюсе организует Литовская либеральная молодежь.