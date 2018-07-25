Для участия в начинающемся в пятницу трехдневном мероприятии уже зарегистрировалось около 300 человек из 25 стран, указали BNS организаторы съезда. Ожидаются участники из Японии, Австралии, Таиланда, США, Норвегии, Швеции, Германии, Великобритании и др.
В программе мероприятия - сообщения на различные темы о трезвости, а также занятия по йоге, медитация.
"Цель съезда, призывающего вместе праздновать трезвость - предоставить возможность обменяться своим опытом, твердостью и надеждой с людьми из самых разных уголков мира, помочь нести анонимным алкоголикам весть о выздоровлении от алкоголизма (...)" , - сообщают организаторы САА.
Съезд EURYPAA проводится уже девятый раз, каждый год он проходит в разных странах. Он был задуман как мероприятие для страдающей от зависимости молодежи, однако теперь его организаторы подчеркивают, что для желающих участвовать никакого возрастного лимита нет. Съезд будет проходить на фабрике искусств Loftas.
Общество анонимных алкоголиков было создано в США в 1935 году. В Литве первая группа анонимных алкоголиков образовалась в 1988 году, сейчас в Литве действует около 120 таких групп. 14 литовских групп анонимных алкоголиков действуют за рубежом (в Ирландии, Великобритании, США, Швеции).
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