Участники праздничного мероприятия на площади Вашингтона в Вильнюсе смогут отведать блюда американской кухни, оркестр Вооруженных сил Литвы исполнит гимны Балтийских стран и США, будут подняты флаги этих государств. Позже состоится концерт.
Этой декларацией от 23 июля 1940 года США официально известили мир о том, что не признают осуществленную СССР оккупацию стран Балтии. Это послужило начатом политики непризнания США оккупации стран Балтии, которой США осуждали предпринятую Советским Союзом агрессию и поддерживали стремление Балтийских стран к независимости.
"Декларация С. Уэллеса – прекрасный символ единства стран Балтии и США. Благодаря США флаг Литвы и флаги других Балтийских государств пятьдесят лет развевались в Государственном департаменте США, подчеркивая последовательно проводимую США политику непризнания оккупации стран Балтии", – утверждает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Мероприятие в Вильнюсе организуют МИД Литвы и посольство США.
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