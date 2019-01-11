9 февраля впервые в Литве состоится фестиваль зимних развлечений и музыки Pūga ("Метель"), с идеей проведения которого выступил DELFI. Фестиваль в лыжном центре "Лепкальнис" порадует как тех, кто хочет активно провести время в субботний день.

9 февраля будут работать все лыжные трассы, состоятся детские состязания, выступления профессионалов, так и тех, кто хочет весело провести время с известными литовскими исполнителями и диджеями.

Атмосфера альпийского лыжного городка, захватывающие дух выступления лыжников и сноубордистов, детские состязания, ледяные скульптуры, действующие трассы, шеф-повара, приглашающие подкрепиться, и 3 сцены, на которых будут выступать известнейшие исполнители и диджеи Литвы – все это вас ждет на первом в своем роде фестивале зимних развлечений и музыки PŪGA ("МЕТЕЛЬ"!

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Программа


10:00 – 14:00 ч. детские состязания

14:00 – 16:00 ч. выступления профессиональных лыжников и сноубордистов в сноу парке.

16:00 – 22:00 ч. на главной сцене выступят: Jovani, 8 kambarys, Видас Барейкис, Vilniaus Energija, Happyendless, Lilas ir Innomine, Саулюс Прусайтис, Леон Сомов. Кроме того, весь день будет открыта терраса Apres ski lounge, на которой выступят Rembo music, Roe Deers, Титас Мотузас, Curly music, Flaxen Beats и другие известные диджеи.

В стоимость билета включены услуги лыжных трасс на весь день.

Билеты на фестиваль PŪGA можно приобрести в Tiketa.

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