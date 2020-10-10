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В Вильнюсе проходит женский марш в знак солидарности с протестующими в Беларуси. В акции участвует экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
В Вильнюсе проходит женский марш солидарности
© DELFI

Акции солидарности в субботу проводятся также и в ряде других стран.

Запись прямой трансляции Delfi с места событий.

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