Забег стартовал в полдень на Антакальнисском кладбище, финиширует у телебашни.
Такой забег проводится ежегодно с 1992 года. В прошлом году в нем участвовало почти 8 тыс. человек.
При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.
Советский Союз попытался военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.
Вильнюсский окружной суд в прошлом году признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще более 60 бывших советских должностных лиц и офицеров виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Они заочно приговорены к лишению свободы.
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