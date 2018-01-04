"Что обиднее всего? Неправильно система здравоохранения в Литве, нагрузка чрезмерная, мы не хотим работать на две-три ставки, не видя семей, мы хотим получать достойную зарплату", - сказала резидент из Каунаса Юргита.

Она не скрывала, что всерьез рассматривает возможность эмиграции: "Очень много думаю над этим, можно ли работать в Литве – по финансовой причине, по причине уважения к людям, из-за организации самой системы, да, когда тебе на голову спускают закон и не спрашивают даже, можешь ли ты так работать".

Лаура, которая принимала участие в митинге, не скрывала, что у нее в кармане уже билеты в Австрию, она летит на собеседование. Оставаться в Литве молодая врач не намерена.

"Я уже одной ногой - эмигрантка. Вчера я купила билет, на следующей неделе лечу в Австрию на собеседование. Решение было принято год назад, еще на шестом курсе, могу сказать, что такие настроения у большинства старшекурсников - либо бросать медицину, либо эмигрировать", - рассказала она, заметив, что ее как молодого врача ждет зарплата в 3000 евро, которая каждый год будет повышаться. Кроме того, ее ждут совсем другие условия работы - сверхурочно там работать запрещено. Врач получает все необходимое для работы, включая рабочую одежду. "В Литве я не знаю выдает ли врачам одежду какая-то больница или хотя бы стирает ее за свой счет", - заметила Лаура.

Для сравнения она рассказала, что в Литве резиденты, которые поступили на бесплатное место получают зарплату и стипендию, всего около 700 евро, а если резидент поступил на платное место, то он платит за возможность работать в больнице и получает минимум, по подсчетам, он оказывается в минусе.

Врач Далюс, приехавший из Каунаса, сказал, что больше всего сердце болит за молодежь: "Каждый может здесь видеть свою проблему, когда я буду пожилым человеком, хочу получать квалифицированную помощь врачей, когда мне она потребуется. Да, каждый из нас должен быть заинтересован в этом митинге".

"Некоторые врачи, которые закончили медицину, ушли в бизнес. Самые умные уходят, жаль, что человек, который столько лет учился, не только отказывается от своей специальности, но и уезжает из Литвы. Уровень медицины у нас достаточно высокий, мы можем равняться на все европейские страны, но если сохранятся такие тенденции, мы поймем, что этого у нас не останется", - сказал собеседник.

На акцию протеста пришла и фармацевт Индре.

"Особенно обидно, что как Минздрав, Больничная касса, так и правительство пытаются перессорить между собой участников системы здравоохранения, настраивают их друг против друга, говорят, что это политические решения – медсестры заслуживают зарплат, а врачи – нет, о массажистах и аптекарях в больнице вообще никто не говорит", - заметила она.

Врачи хотят обратить внимание общества и политиков на эмиграцию литовских врачей по социальным и экономическим причинам. Вильнюсская мэрия выдала разрешение на проведение акции с участием до 1000 человек. Пни планируют шествие от Кафедральной площади до здания правительства, где и состоится митинг.

Организатор митинга - группа резидентов Медицинского факультета Вильнюсского университета и Литовский союз врачей, его идею поддерживают Совет резидентов Медицинского университета, Ассоциация молодых врачей.

Зарплаты врачей в Литве в среднем на 20% увеличатся в мае, зарплаты резидентов с января увеличатся на 10%. По подсчетам Минздрава, зарплата младшего резидента увеличится с 390,5 до 463,75 евро, а старшего – с 497 до 530 евро. Резиденты также получают стипендии в размере 364 евро.

Представители оппозиции предлагали повысить зарплаты резидентов еще больше, однако правящие отклонили предложение, заявив, что на это нет средств.

3 января премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал журналистам, что решением властей недовольна лишь часть врачей. Он также подчеркнул, что проблемы, которые врачи поднимают, протестами не решаются.

"Мы столкнулись с парадоксом, с 1 июля по 1 мая правительство увеличило и установило повышение зарплат на 28%. Акция - возможное выражение мнения, но мы видим, что происходит в общественном пространстве – это политическая акция, определенное политическое заявление, я не думаю, что такие вопросы решают на площадях", - сказал Сквернялис.

Он обещал, что социальные гарантии врачам резидентам в следующем году улучшат, соединив стипендию с зарплатой, тогда социальные выплаты будут считать с большей суммы. Кроме того, по словам Сквернялиса, хотят наделить резидентов большими полномочиями, чтобы они самостоятельно могли выполнять функции врача.

Минздрав подчеркнул, что ищет возможности повысить зарплаты резидентов, к этому вопросу обещают вернуться на весенней сессии.

В середине декабря часть врачей договорилась с правительством Литвы о повышении зарплат на 20% с мая 2018 года и о том, что к 2020 г. средняя зарплата врачей должна составлять три средних зарплаты в стране, медсестер – 1,5 средних зарплаты. Лидеры Союза врачей это соглашение не подписали, они требуют повысить зарплаты с января на 30%.