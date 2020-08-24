Этот форум должен стать основной платформой для борцов за свободу и диссидентов Беларуси, на которой они смогут высказать свое мнение, обсудить общие стратегии борьбы с российской агрессией в регионе и восстановления демократии в Беларуси, отмечается в пресс-релизе Института международных отношений и политических наук.
Парламентарий Жигимантас Павилёнис, один из организаторов форума, выразил надежду, что форум поможет сформировать единую политику Запада в отношении Беларуси.
Он отметил, что много белорусов работают и живут в Вильнюсе, здесь работает Европейский гуманитарный университет, который А. Лукашенко выгнал из Минска.
"Необходимо объединить эти умы и выработать единую и эффективную политику в отношении Беларуси. (...) Мы надеемся, что после форума политики Запада не ограничатся политкорректными заявлениями, которые позволят режиму выжить", - заявил BNS Ж. Павилёнис.
Среди участников форума - спецдокладчик ООН о положении с правами человека в Беларуси Анаис Марин, заместитель госсекретаря США Стивен Биген, председатель Комитета по делам Европы сената Франции Жан Бизе, один из известнейших современных французских философов Бернар-Анри Леви, посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель, бывший кандидат в президенты и премьер Молдовы Майя Санду, один из лидеров российской оппозиции, вице-президент Фонда свободной России Владимир Кара-Мурза и др.
На форум приглашена кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская.
В воскресенье участники форма возложили венок к месту гибели К. Калинаускаса, а вечером приняли участие в акции "Путь свободы", где выразили поддержку проходящим в Беларуси протестам.
К. Калинаускас (бел. Кастусь Калиновский) (1838 – 1864) был лидером национального возрождения поляков, литовцев и белорусов, один из руководителей восстания 1863 –1864 годов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы: Европа должна высказать единую позицию по Беларуси (20)
Европа должна выразить единую позицию по ситуации в...
В Вильнюсе не останется металлических гаражей: что с ними делать (12)
Появившиеся в советское время металлические гаражи...
"Жыве Беларусь!": кадры, сделанные во время "Пути свободы" в Медининкай Фото и Видео (55)
В воскресенье вечером несколько десятков тысяч людей...
В Литве за минувшие сутки подтверждено 38 новых случаев коронавируса и 85-ая смерть
За минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случаев...
Экс-советник премьера Литвы: неучастие Сквернялиса в "Пути свободы" – ошибка (12)
Бывший советник премьер-министра Литвы Скирмантас...