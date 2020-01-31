В пятницу утром полиция и работники муниципалитета побывали на ул. Озо. Первым планировали увезти оставленный слишком близко к пешеходному переходу автомобиль, однако прибежала его хозяйка, попросила не увозить авто, и переставила его.

Представитель Литовской дорожной полиции Жидрунас Адомайтис сказал DELFI, что проблема оставляемых в неположенных местах автомобилей в столице Литвы очень актуальна.

Водителям, которые приходят вовремя, все равно не избегут ответственности. Их автомобиль не увезут, однако за нарушение они получают штраф в размере 30-90 евро.

Если водитель не найдет свой автомобиль там, где его оставил, он должен звонить по номеру 112, операторы информируют, где находится машина.

Представитель муниципалитета Адомас Бужинскас повторил, что увозить будут только те автомобили, которые оставлены в неположенном месте, если водитель не заплатил за стоянку, за это автомобиль увозить не будут.

"Наша цель – договориться с полицией, чтобы такие применялись ежедневно", – сказал он.

Бужинскас заметил, что в ходе акции выявили несколько проблемных моментов. Например, сейчас автомобили доставляют на площадку на Минском шоссе, а она в выходные не работает.

"Возможно, город со своей стороны может предложить подходящую стоянку, сейчас эта стоянка не слишком удобна", – сказал он.