В Вильнюсе приведут в порядок Сад реформаторов

"Парк реформаторов – прекрасное пространство, соединяющее Старый город с Науяместисом, до сих пор он незаслуженно был забыт – сейчас его изменят в корне. Я убежден, что после обновления это пространство станет таким же привлекательным, как обновленная Лукишкская площадь и станет новым местом притяжения, одним из самых популярных и уютных мест для проведения досуга", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

В саду обновят дорожки, приведут в порядок зеленые насаждения, появится пергола, с розами, ломоносами и хмелем, водяная дорожка, детская площадка, с батутом и горками и т.д. В парке появятся фонтаны. В обновленном саду будет действовать кафе.

В саду будет место для велосипедов, новое освещение, скамьи, урны, туалеты.

Все работы разбили на два этапа. Во время первого этапа проложат инженерные, водопроводные и канализационные сети, систему полива. В это время сад будет огорожен.

В саду появятся информационные стенды, которые познакомят с историей этого места. В первой половине XVII в. евангелисты-реформаторы оборудовали в северной части сада кладбище. Тогда это была окраина города. В то время парковой территорией пользовались жители и монастыри, здесь находились сады и огороды, а гора была любимым местом горожан, они приходили туда погулять. "С этой горы открывается великолепный вид на город и его окрестности, ясно видна башня каждой церкви...", – так это место в 1859 г. описал историк A.Х.Киркор. В 19 в., когда снесли оборонительную стену, город стал расти, стала формироваться ул. Пилимо. Парк в районе реформатской церкви был сформирован после II мировой войны. Нынешняя композиция и зеленых насаждения были сформированы в восьмидесятые годы XX в., когда там была установлена скульптура коммунаров. Парк в течение 35 лет не трогали и не обновляли. В 2013–2015 гг. только провели эстетическое формирование зеленых насаждений.

Обновление сада будет проведено на деньги Европейского фонда регионального развития. На проект выделено 1 722 211,03 евро из структурных фондов, 202 613,06 евро – из госбюджета, еще 101 306 54 евро выделила мэрия. Общая стоимость проекта – 2 026 130,63 евро.