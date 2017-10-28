В молодом и растущем районе необходимо обеспечить расширение образовательных учреждений, поэтому в Пилайте появятся два новых детских сада и новая школа.
Вильнюсской архиепархии, намеревающейся построить в Пилайте католическую школу, самоуправление предлагает построить ее между проспектом Пилайте и улицей Сидароню, неподалеку от Департамента государственной безопасности.
Земельный участок, находящийся на улице Тольминкемё, уже передан в безвозмездное пользование самоуправлению, поэтому оно вправе реализовывать здесь свои проекты.
На данный момент Вильнюсское самоуправление уже приступает к работам по проектированию будущей школы. Предусмотрено, что проектирование новой школы продлится до осени будущего года, а строительство намечено на начало 2019 года. Планируется, что в новой школе смогут учиться около 700 учеников.
В настоящее время в Пилайте действуют две муниципальных общеобразовательных школы – прогимназия им. М. Мажвидаса и гимназия Пилайтес, в которых обучаются 2028 учащихся (78 комплектов классов) и одна дошкольная группа.
В Пилайте численность первоклассников постоянно растет – если в 2014 году в старостве было зарегистрировано 256 первоклассников, то в этом году их число выросло до 377. В Пилайте предвидится еще больший рост численности первоклассников, поэтому необходимо, чтобы на территории староства действовали две прогимназии и одна гимназия.
Погода: неприятности только начинаются (1)
В эти выходные погода в жителей литвы радовать не будет:...
Боровшийся с Раманаускасом-Ванагасом партизан: это клевета
Известный охотник за нацистами и возлюбленный Руты...
В Шилале будет создан батальон литовской армии (50)
Представители командования Вооруженных сил (ВС) Литвы ,...
TOP новостей
Боровшийся с Раманаускасом-Ванагасом партизан: это клевета
Известный охотник за нацистами и возлюбленный Руты...
Погода: неприятности только начинаются (1)
В эти выходные погода в жителей литвы радовать не будет:...
В Шилале будет создан батальон литовской армии (50)
Представители командования Вооруженных сил (ВС) Литвы ,...