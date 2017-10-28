В молодом и растущем районе необходимо обеспечить расширение образовательных учреждений, поэтому в Пилайте появятся два новых детских сада и новая школа.

Вильнюсской архиепархии, намеревающейся построить в Пилайте католическую школу, самоуправление предлагает построить ее между проспектом Пилайте и улицей Сидароню, неподалеку от Департамента государственной безопасности.

Земельный участок, находящийся на улице Тольминкемё, уже передан в безвозмездное пользование самоуправлению, поэтому оно вправе реализовывать здесь свои проекты.

На данный момент Вильнюсское самоуправление уже приступает к работам по проектированию будущей школы. Предусмотрено, что проектирование новой школы продлится до осени будущего года, а строительство намечено на начало 2019 года. Планируется, что в новой школе смогут учиться около 700 учеников.

В настоящее время в Пилайте действуют две муниципальных общеобразовательных школы – прогимназия им. М. Мажвидаса и гимназия Пилайтес, в которых обучаются 2028 учащихся (78 комплектов классов) и одна дошкольная группа.

В Пилайте численность первоклассников постоянно растет – если в 2014 году в старостве было зарегистрировано 256 первоклассников, то в этом году их число выросло до 377. В Пилайте предвидится еще больший рост численности первоклассников, поэтому необходимо, чтобы на территории староства действовали две прогимназии и одна гимназия.