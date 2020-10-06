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Вильнюсский муниципалитет и Главизбирком предложили находящимся в изоляции еще одну возможность голосовать на выборах – во время досрочного голосования будет действовать пункт голосования, созданный по принципу drive–in. Сегодня одобрили открытие такого пункта на стоянке "Паркуйся и езжай" по адресу проспект Саванорю, 124. С завтрашнего дня там можно голосовать, не выходя из машины.
Mobiliosios patikros punktas Vilniuje
Mobiliosios patikros punktas Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

"Вильнюс во время эпидемии не раз творчески подходил к вызовам, мы продолжаем работать в том же духе. С учетом потока людей и очередей в пункте голосования на Лукишкской площади, а также с учетом положения находящихся в самоизоляции, мы предлагаем новые решения.

Пункт голосования drive–in, я верю, создаст необходимые условия для того, чтобы находящиеся в изоляции могли голосовать безопасно и удобно. Вместе с этим пунктом в Вильнюсе будет 6 мест, где можно голосовать досрочно" – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

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В новом пункте можно голосовать до 8 октября и во время досрочных выборов во втором туре - 19–22 октября. Голосовать, вероятно, можно будет с 7 до 20 ч., однако точное время еще уточняется. Приезжающие голосовать должны привезти с собой документ, удостоверяющий личность, ручку и быть в маске.

Пока на проспекте Саванорю, 124, будет действовать пункт досрочного голосования, водители не смогут оставлять там машины.

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