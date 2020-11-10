В Вильнюсе появится четыре новых поста контроля скорости

Новые радары появятся там, где обновляют или открывают определенные объекты. На ул. Жирмуну и Тускулену осуществляют процесс модернизации "Жирмунайского треугольника".
"В ходе осуществления проекта оборудуют велодорожки, тротуары, реконструируют светофоры, повышают безопасность участников движения, вводят дополнительный контроль – радары будут фиксировать превышение скорости и нарушение правил (например, если машина проедет на красный свет)", – сказала Мигле Белините, представитель МП "Услуги сообщения".
Еще один радар появится на проспекте Пилайтес, где строят новое здание торгового центра. Этот радар будет фиксировать не только превышение скорости, но и нарушителей на полосе А.
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