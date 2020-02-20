В данный момент запланировано, где именно появятся такие радары. Представитель Вильнюсского муниципалитета Робертас Марковскис сказал DELFI, что сейчас в столице есть 50 радаров, но действуют лишь 18.

Новое оборудование появится на месте недействующих радаров, радары появятся и там, где происходит много ДТП по вине водителей, превышающих скорость.

"Радары будут устанавливать в основном там, где есть прямые участки дороги, на которых водители могут разогнаться, это и становится причиной несчастья", – сказал Марковскис.

Будут установлены радары двух разных типов. Одни будут фиксировать только превышение скорости, а другие будут фиксировать нелегалов в полосе "А" и тех, кто едет на красный свет. Радары будут действовать в обоих направлениях.

Марковскис не скрывал, что на некоторых улицах, где скорость превышают особенно часто, появится сразу несколько радаров.

Список мест, где установят радары, фиксирующие превышение скорости.



Список мест, где установят радары, фиксирующие превышение скорости, нарушителей красного сигнала светофора и тех, кто незаконно едет по полосе "А".

Специалисты подчеркивают, что новые радары появятся до конца текущего года.

На этой неделе Литовская полиция опубликовала карту мобильных радаров в разных городах страны.