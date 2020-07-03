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Бюро здравоохранения Вильнюсского муниципалитета напоминает жителям правила поведения на природе, поэтому в городских парках и других зеленых зонах появился знак с информацией о клещах и превенции заражения переносимыми ими болезнями. На этой неделе в Павильнисском и Вяркяйском региональных парках появилось 28 зеленых знаков "Защити себя – проверь себя и других". С помощью этих знаков хотят привлечь внимание жителей и гостей столицы к тому, насколько важно проверять себя после отдыха на природе.
Prisisiurbusi erkė tampa lengviau pastebima, tačiau kuo vėliau ji ištraukiama, tuo didesnė rizika infekcijai
Prisisiurbusi erkė tampa lengviau pastebima, tačiau kuo vėliau ji ištraukiama, tuo didesnė rizika infekcijai
© Shutterstock nuotr.

Директор бюро Гуода Ропайте-Бейге сказала, что одно из простейших правил безопасности - осмотр тела: "Важно осмотреть не только себя, но и детей, людей старшего возраста, домашних животных, которые нередко приносят клещей в дом".

Специалисты рекомендуют расчесать волосы густым гребешком, сходить в душ, переодеться. Одежду, в которой вы были на природе, рекомендуется повесть на солнце. Эксперты отмечают, что надо хорошо осмотреть такие части тела: шею, место за ушами, лодыжки, подмышки, места сгиба рук и ног. У детей клещи нередко выбирают покрытую волосами часть головы.

Специалисты напоминают, что опасность подстерегает не только в лесах, но и во всех зеленых городских зонах: парках, садах, местах отдыха. Они подчеркнули, что клещи обитают во всех частях города, поэтому важно сохранять бдительность.

"Клещи распространяют две основные болезни – Лайма, ее вызывают бактерии, и клещевой энцефалит, его вызывают вирусы. От клещевого энцефалита созданы прививки", – сказала Ропайте-Бейге.

Žaliasis ženklas
Žaliasis ženklas
© Organizatorių nuotr.

Болезнью Лайма можно заразиться, если клещ проведет, присосавшись к телу 1–2 суток, поэтому важно как можно быстрее найти и вытащить клеща. Эксперты напоминают, что прививки от энцефалита делают круглый год.

Зеленые знаки можно увидеть в Рибишкес, Вяркяй, Пучкоряй, на тропе Сапегинес, на городище в Новой Вильне, на тропе Стрельчукай, на тропе Крестного пути (Калвария) и у Зеленых озер.

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