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Дирекция Павильнисского и Веркяйского региональных парков приглашает посетить новую прогулочную тропу.
В Вильнюсе появилась еще одна прогулочная тропа: короткая, но удивительно красивая
© Facebook

Это короткая тропа на окраине Регионального парка Нерис - всего 1 км, но она порадует необычными пейзажами.

Здесь вы увидите не только Рокантишкское городище, но и узнаете, что такое городища вообще, для чего их использовали в Литве. Вы сможете посетить берега реки Мурле, старый ельник, увидеть яры – это местная особенность рельефа.

Это кольцевая прогулочная тропа.

В Вильнюсе появилась еще одна прогулочная тропа: короткая, но удивительно красивая
© Facebook

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