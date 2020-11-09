В Вильнюсе появилась еще одна прогулочная тропа: короткая, но удивительно красивая

Это короткая тропа на окраине Регионального парка Нерис - всего 1 км, но она порадует необычными пейзажами.

Здесь вы увидите не только Рокантишкское городище, но и узнаете, что такое городища вообще, для чего их использовали в Литве. Вы сможете посетить берега реки Мурле, старый ельник, увидеть яры – это местная особенность рельефа.

Это кольцевая прогулочная тропа.