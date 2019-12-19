Кроме питания, родители платили 0,72 евро в день (малоимущие семьи платят 0,29 евро в день). С января подорожает и эта плата.
Советник мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте сказала, что цены пришлось поднять, поскольку детям будут поставлять более качественную пищу. Кроме того, на повышение цен сказалось общая инфляция.
За питание детсадовцев плата увеличится с 2,07 до 2,50 евро, в яслях с 1,81, до 2,20 евро.
Ежедневная плата за воспитание повышается с 0,72 до 1 евро (для малоимущих семей с 0,29 до 0,50 евро).
По словам Тамошюнайте, до этого цены повышали почти 10 лет назад - в 2010 г., а в 2014 году их только пересчитали в евро.
"Цены не менялись с 2010 года, а, как известно, мы покупаем экологические продукты, внедрили систему здорового питания. За эти 9 лет продукты подорожали, тем более – экологические, поэтому – они еще дороже. Мы много обсуждали этот вопрос с ассоциацией детских садов, оценили цену и подняли ее минимально, на 20%", – сказала Тамошюнайте.
По ее словам, в месяц родители будут платить на 10 или больше евро.
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