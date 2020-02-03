Как сказала DELFI представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская, полицейских попросили организовать движение так, чтобы органы из вертолета как можно быстрее доставили в больницу.

Представитель Национального бюро трансплантации заметил, что сердце было доставлено из Латвии.

Самороковская рассказала, что полицию попросили сделать все, чтобы передача органа была слаженной и быстрой, поскольку до того, как сердце пересадят другому человеку, с момента его извлечения не должно пройти больше 5 часов.

Многие водители были удивлены увиденным. Однако некоторые сразу догадались, что таким образом был доставлен донорский орган.