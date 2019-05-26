Дикие животные в городе – не новость. На этот раз микрорайон Перкункемис посетил лось. Читатель портала GRYNAS.lt Витаутас сказал, что животное бежало со стороны ул. Укмергес в сторону микрорайона Юстинишкес.
Несколько раньше в Висоряй жители зафиксировали стадо косуль. Портал GRYNAS.lt напоминает, что появление диких животных в городе представляет опасность. Лесные звери могут неожиданно выбежать на дорогу и стать виновниками ДТП, поэтому водители должны сохранять бдительность. В последние годы наблюдается рост числа копытных животных. Специалист по млекопитающим Алюс Улявичюс сказал, что это естественный природный процесс, поскольку в Литве стало больше необрабатываемой земли.
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