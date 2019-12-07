В Вильнюсе под колесами автомобиля погиб потерявший равновесие прохожий

Сначала полиция получила сообщение о том, что по улице идет нетрезвый прохожий. А через несколько минут, в 21.25, поступила информация о сбитом мужчине.
По словам очевидцев, он шел по тротуару, однако потерял равновесие и оказался на проезжей части, где его сбил автомобиль.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пешехода. Полиция закрыла проезд.
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