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Владельцы собак в Вильнюсе вынуждены внимательно следить за своими питомцами, поскольку в городе по-прежнему активны отравители собак. 5 февраля в Фабийонишкес жители обнаружили комочки сырого мясного фарша с крысиным ядом: отрава лежала на площадке для выгула собак.
Nuodijami šunys
Nuodijami šunys
© Shutterstock ir Facebook nuotr. montažas

Такое "угощение" обнаружили на площадке для выгула собак на кольце в Фабийонишкес. Неринга Севастьянова сообщила об этой находке в социальной сети.

"Важно предупредить как можно больше людей, чтобы они были бдительны. Отраву нашла не я, а женщина с овчаркой, которая гуляла там до нас. Она сказала, что всегда осматривает площадку перед тем, как пойти туда с собакой", – сказала DELFI Неринга.

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В общей сложности женщина нашла 10 начиненных крысиным ядом "тефтелей" размером с кулак.

"Она нас сразу же предупредила. Поскольку у нее нет фейсбука, она попросила информировать об этом жителей, владельцев собак. Трудно себе представить, кто на такое способен, ведь отрава была не около детской площадки или дома, а на специальной площадке для выгула собак", – удивлялась Неринга.

Она собрала отраву и выбросила, но не сомневается, что подобное может повториться.

Ветеринарный врач вильнюсской клиники Greitoji žirafa Рита Ноткувене сказала, что отравившимся крысиным ядом животным нужна срочная помощь. Важно немедленно везти животное к ветеринарам. Надо сделать так, чтобы животное срыгнуло съеденную отраву.

"Если вы знаете, что у животного был контакт с ядом, делайте все, чтобы его стошнило. В домашних условиях вызывать рвоту у котов не рекомендуется. В клинику надо обращаться даже в том случае, если вам удалось вызвать рвоту дома", - сказала врач.

Ноткувене считает, что бороться с отравителями собак при помощи запретов не выход, поскольку если человек захочет, он все равно найдет яд.

ru.DELFI.lt
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