"В настоящее время нельзя курить в Серейкишкском парке, на площади им. Винцаса Кудирки. Мы предлагаем дополнительно запретить курение в сквере Жемайте и на всех детских площадках Вильнюса", – сказал представитель муниципалитета Гинтараса Лепярскас.
"Аргумент простой: чтобы дети на детских площадках не видели плохой пример и чтобы им не пришлось дышать табачным дымом. В сквере Жемайтес также есть детская площадка. Муниципалитет, если горсовет одобрит, попытается снизить воздействие курения как на несовершеннолетних, так и на общество вообще", – сказал он.
Кроме того, в Вильнюсе запрещено курить в павильонах на всех остановках общественного транспорта.
Госпитализирован глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига (21)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига был...
В Вильнюсе планируют ввести запрет на курение на детских площадках (16)
Вильнюсская мэрия намерена обсудить запрет на курение...
Сара из Македонии полюбила Клайпеду и открыла в городе особое место (13)
Бывшая студентка Клайпедского университета Сара из...
Рассказ фельдшера о своей работе: бытовые конфликты, скорая, как такси для бездомных (32)
Жительница Каунаса Грета Лабутите – студентка-медик...
Теща Доктораса: зять угрожает мне убийством (13)
7 апреля утром каунасская полиция получила зов о помощи...
TOP новостей
Рассказ фельдшера о своей работе: бытовые конфликты, скорая, как такси для бездомных (32)
Жительница Каунаса Грета Лабутите – студентка-медик...
Госпитализирован глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига (21)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига был...
Сара из Македонии полюбила Клайпеду и открыла в городе особое место (13)
Бывшая студентка Клайпедского университета Сара из...
В Вильнюсе планируют ввести запрет на курение на детских площадках (16)
Вильнюсская мэрия намерена обсудить запрет на курение...
Теща Доктораса: зять угрожает мне убийством (13)
7 апреля утром в каунасскую полицию позвонила теща...