Вильнюсская мэрия намерена обсудить запрет на курение на детских площадках.
Vaikų žaidimo aikštelė
© Dominykas Laurutis

"В настоящее время нельзя курить в Серейкишкском парке, на площади им. Винцаса Кудирки. Мы предлагаем дополнительно запретить курение в сквере Жемайте и на всех детских площадках Вильнюса", – сказал представитель муниципалитета Гинтараса Лепярскас.

"Аргумент простой: чтобы дети на детских площадках не видели плохой пример и чтобы им не пришлось дышать табачным дымом. В сквере Жемайтес также есть детская площадка. Муниципалитет, если горсовет одобрит, попытается снизить воздействие курения как на несовершеннолетних, так и на общество вообще", – сказал он.

Кроме того, в Вильнюсе запрещено курить в павильонах на всех остановках общественного транспорта.

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