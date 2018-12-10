"Призываю архитекторов подойти к этой задаче творчески и смело предлагать самые неожиданные идеи. Это будет важная пешеходная артерия, объединяющая два берега Нерис, (...), кроме того, приезжающие на концерты в парк Вингис смогут оставлять автомобили на площадке у Litexpo, а мероприятия выставочного центра смогут занять большую территорию - вплоть до парка Вингис", – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашпс.
Лучшие идеи будут награждены премиями: за I-е место - 9000 евро, за II-е – 7000, за III-е – 4000 евро. Заявки оценит экспертная комиссия.
Новый пешеходный мост соединит микрорайон Лаздинай с Вилкпеде и Науяместисом, а пешеходам и велосипедистам будет проще добраться до Litexpo. Мост решит также проблему паркинга по обе стороны реки, улучшит велосообщение с центром.
По окончании конкурса с автором лучше идеи будет заключен договор о купле-продаже. На следующем этапе начнется подготовка технического проекта и объявят конкурс на строительство моста. Ориентационная стоимость технического проекта и строительства - не больше 5 млн. евро.
Планируется, что мост будет построен до 2021 года.
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