"Призываю архитекторов подойти к этой задаче творчески и смело предлагать самые неожиданные идеи. Это будет важная пешеходная артерия, объединяющая два берега Нерис, (...), кроме того, приезжающие на концерты в парк Вингис смогут оставлять автомобили на площадке у Litexpo, а мероприятия выставочного центра смогут занять большую территорию - вплоть до парка Вингис", – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашпс.

Лучшие идеи будут награждены премиями: за I-е место - 9000 евро, за II-е – 7000, за III-е – 4000 евро. Заявки оценит экспертная комиссия.

Новый пешеходный мост соединит микрорайон Лаздинай с Вилкпеде и Науяместисом, а пешеходам и велосипедистам будет проще добраться до Litexpo. Мост решит также проблему паркинга по обе стороны реки, улучшит велосообщение с центром.

По окончании конкурса с автором лучше идеи будет заключен договор о купле-продаже. На следующем этапе начнется подготовка технического проекта и объявят конкурс на строительство моста. Ориентационная стоимость технического проекта и строительства - не больше 5 млн. евро.

Планируется, что мост будет построен до 2021 года.