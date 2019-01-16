В Вильнюсе планируют реконструкцию ул. Т.Косцюшкос

"От кругового перекрестка в сторону ул. Слушку. Слевой стороны улицы планируют оборудовать места для стоянки автомобилей у гимназии искусств им. М.-К.Чюрлёниса. <…> Во время реконструкции остановку перенесут подальше от кругового перекрестка. С учетом потока пешеходов и интенсивности движения на ул. Т.Костюшкос пешеходный переход также перенесут подальше от кругового перекрестка и установят светофор", – сказано в проектном предложении.
Технические параметры проекта
Адрес объекта – часть ул. Т.Косцюшкос от перекрестка с ул. Оланду до перекрестка с ул. Слушку;
Протяженность – 392 м;
Число полос – 4;
Исполнитель проекта – Вильнюсская мэрия;
Проектное предложение подготовили: ЗАО Plentprojektas, глава проекта Андрюс Сиртаутас.
В Литве объявлены списки призывников на 2019 год
Минобороны Литвы информирует, что объявлены списки...
Подозреваемого в насилии над впавшим в кому младенцем мужчину освобождают из-под ареста (1)
16 января прокурор решил не брать под арест мужчину...
Ушел из жизни один из самых богатых предпринимателей Литвы – Саулюс Каросас (8)
Ушел из жизни один из самых состоятельных...
Синоптики предупреждают:опасные погодные условия охватят ряд районов (1)
В ближайшие дни в Литве погода будет неспокойная, об...
TOP новостей
Глава МИД Литвы о "Брексите": никто не хочет снова открывать ящик Пандоры (39)
Правительство Литвы подготовило план действий на...
Российские каналы могут наказать за информацию о борцах за свободу Литвы (156)
Литовская Комиссия по телевидению и радиовещанию...
Калькулятор: сравните тарифы на услуги платежей
Центробанк Литвы разработал специальный калькулятор,...
Синоптики предупреждают: опасные погодные условия охватят ряд районов (1)
В ближайшие дни в Литве погода будет неспокойная, об...
В Литве объявлены списки призывников на 2019 год
Минобороны Литвы информирует, что объявлены списки...