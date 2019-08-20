Цель - снижение уровня загрязнения в центральной части столицы.
В плане муниципальной компании Susisiekimo paslaugos предусмотрено, что стоянка в самой дорогой синей зоне будет стоить 3,5 евро в час, в красной – 2,5 евро (сейчас соответственно 2,5 и 1,5 евро).
Кроме того, подорожает плата за стоянку на весь день, если покупают абонемент на год.
В желтой зоне стоянка подорожает с 60 до 90 евроцентов в час, в зеленой – с 30 до 50 евроцентов.
Кроме того, хотят изменить границы зон. Синяя займет все стоянки, которые сейчас входят в красную зону и часть желтой зоны на правом берегу реки Нерис. Синяя зона охватит весь проспект Гедиминаса, а также ул. Памянкальнё, Пилимо, Руднинку, Этмону, Диджёи, ул. Арсенало, Жигиманту, А.Гоштауто до Жверинского моста.
Красная зона охватит Шнипишкес, Науяместис и Ужупис.
Кроме того, хотят сделать платными стоянки у городских пляжей в Валакампяй, у озер Бальсё, Бальжё, Тапяляй. Там предлагают сделать желтую зону.
Вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас сказал, что предложения Susisiekimo paslaugоs еще будут корректировать и выберут "более умеренный вариант, чем предлагается в материале".
"Но основной мотив – проект решения горсовета, в котором сказано, что если заполненность стоянки в часы пик превышает 80%, то город должен пересмотреть цены и зоны. В Вильнюсе заполняемость выше 85%, поэтому многие люди не находят места и ездят кругами, производя шум и загрязняя воздух", – сказал Миталас.
По его словам, во вторник и в среду обсудят эти планы и выберут один из двух вариантов: или расширять зоны или поднимать цену.
"Но возможна и комбинация", – сказал вице-мэр.
Председатель комитета услуг и горхозяйства Ева Качинскайте-Урбонене сказала, что эти "радикальные поправки" ее комитет, скорее всего, отклонит.
"Мы в коалиции договорились, что выберем один или другой вариант: или зоны расширим, или цены поднимем. Мы считаем, что если одна мера не принесет результата, тогда надо будет прибегнуть к другой. Но серьезные перемены, которые приведут к повышению цен на 120%, мы не поддерживаем", – сказала она.
Директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене сказала, что это предложение, вызвавшее ярые политические дискуссии, может быть смягчено.
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