После оружейного залпа Роты почетного караула ЛА останки Биржишки похоронили рядом с могилой председателя Совета Литвы, подписавшего акт о независимости от 16 февраля, Йонаса Басанавичюса.

В церемонии принимали участие близкие Биржишки - члены семьи и друзья, а также министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон и вице-канцлер правительства Дейвидас Матуленис.

В церемонии принимал участие и первый фактический глава Литвы Витаутас Ландсбергис. Он сказал, что история перезахоронения Биржишек - это сказка со счастливым концом.

"Эта сказка, возвращение трех братьев на родину, счастливая потому, что она справедливая. Это то место, где они должны обрести вечный покой", – сказал Ландсбергис.

"Это справедливый и очень красивый исход пути этих посвятивших себя людей, рабочих, борцов за лучшую Литву", – прибавил он.

Подписант Акта от 11 марта Чесловас Юршенас сказал: "Мы, живые, бесконечно благодарны Биржишкам за защиту литовскости, Литвы, Вильнюса, и человечности. (...) Светлая им память".

Вопрос перевозки останков Биржишек в Литву согласовывали три года.

На кладбище Расу перезахоронили останки трех братьев - Миколаса, Вацловаса и Виктораса Биржишек, а также супруги Миколаса - Брониславы Биржишкене-Шемите.