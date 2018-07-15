После оружейного залпа Роты почетного караула ЛА останки Биржишки похоронили рядом с могилой председателя Совета Литвы, подписавшего акт о независимости от 16 февраля, Йонаса Басанавичюса.
В церемонии принимали участие близкие Биржишки - члены семьи и друзья, а также министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон и вице-канцлер правительства Дейвидас Матуленис.
В церемонии принимал участие и первый фактический глава Литвы Витаутас Ландсбергис. Он сказал, что история перезахоронения Биржишек - это сказка со счастливым концом.
"Эта сказка, возвращение трех братьев на родину, счастливая потому, что она справедливая. Это то место, где они должны обрести вечный покой", – сказал Ландсбергис.
"Это справедливый и очень красивый исход пути этих посвятивших себя людей, рабочих, борцов за лучшую Литву", – прибавил он.
Подписант Акта от 11 марта Чесловас Юршенас сказал: "Мы, живые, бесконечно благодарны Биржишкам за защиту литовскости, Литвы, Вильнюса, и человечности. (...) Светлая им память".
Вопрос перевозки останков Биржишек в Литву согласовывали три года.
На кладбище Расу перезахоронили останки трех братьев - Миколаса, Вацловаса и Виктораса Биржишек, а также супруги Миколаса - Брониславы Биржишкене-Шемите.
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