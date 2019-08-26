Об этом BNS сказал глава администрации мэрии Повиляс Подярскис.
По его словам, мэрия в октябре планирует принять участие в крупных национальных учениях.
"Таким образом мы сэкономим и деньги, и человеческие ресурсы. Мы также рады, что этому вопросу наконец уделяется должное внимание и учения состоятся. Если подготовки в рамках национальных учений нам покажется недостаточно, тогда будем планировать дальнейшие действия", – сказал Подярскис.
По сведениям агентства, из-за намеченных учений мэрия столкнулась с сопротивлением со стороны правительства – МВД и Минобороны. Свое участие в учениях отменили Департамент пожарной безопасности и штабной батальон им. Великого князя Литовского Гедиминаса.
Во время обсуждения этих учений главы мэрии сделали предположение, что партнеры отказались от участия, поскольку "учения показали бы много недостатков и проблем в системе", в этих решениях обвиняли теперь уже бывшего главу МВД Эймутиса Мисюнаса.
Мисюнас ранее публично заявил, что эти учения вызовут ненужную и безосновательную панику.
Новый министр внутренних дел Рита Тамашюнене сказала, что манипулирование чувствительной для общества темой недопустимо. По ее словам, 1-4 октября проведут национальные учения, поскольку учений никогда не бывает много. К ним предложили присоединиться и Вильнюсской мэрии.
БелАЭС строится в Островце, примерно в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы. Ввод в эксплуатацию первого реактора станции намечен на осенью этого года. Литовское правительство говорит, что при строительстве БелАЭС не соблюдаются требования к безопасности и охране природы. Беларусь такие претензии категорически отклоняет
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