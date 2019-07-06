"На оживающей в теплое время года ул. А.Савичаус мы отметили границы кафе. Это экспериментальное решение, оно покажет, действует ли такой порядок, кроме того, оно повышает уровень сознательности как хозяев кафе, так и посетителей. Если такая разметка оправдает себя, мы планируем обозначить границы кафе на ул. Вокечу, Вильняус, в других местах, где часто поступают жалобы прохожих", – сказал заместитель главы администрации муниципалитета Адомас Бужинскас.

Бывают случаи, когда столики выставляют без согласования с муниципалитетом или посетители кафе занимают большое расстояние, прохожие не могут безопасно пройти мимо. Идея разметить границы появилась из желания цивилизованным способом добиться мирного сосуществования разных групп интересов. Кроме того, работникам кафе будет легче понять, где границы их кафе, и избежать нарушений. Такая разметка поможет и пешеходам убедиться в том, что владельцы кафе не злоупотребляют и не захватывают больше места.

Гражданам, которые заметили нарушение, предлагают дружелюбно уведомить тех, кто не знал о новом правиле, можно также обратиться с жалобой в Муниципальный отдел общественного порядка по эл. почте viesoji.tvarka@vilnius.lt или по номеру (8 5) 219 7948. Нарушение разметки грозит владельцам кафе штрафом в размере до 80 евро.