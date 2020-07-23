aA
В Вильнюсе у здания Национальной библитеки им. Мартинаса Мажвидаса в четверг состоится мероприятие, приуроченное к 80-летию декларации США, осудившей оккупацию стран Балтии Советским Союзом.
В Вильнюсе отмечают 80-летие осудившей советскую оккупацию декларации США
© A.Didžgalvio nuotr.

"Декларация Самнера Уэллеса - главный символ дружбы и взаимной поддержки Литвы, Эстонии, Латвии и США. Усилия США поддерживали дух литовцев в тяжелые годы оккупации, не позволили забыть наше стремление к свободе и восстановлению независимости в мировых столицах", - сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Статьи по теме:
Глава МИД: Литва не сомневается в обязательствах США перед НАТО  (72)
Президент России назвал законным "присоединение" стран Балтии к СССР  (454)

23 июля 1940 госсекретарь США С. Уэллес обнародовал официальное заявление о том, что США не признают осуществленную СССР аннексию стран Балтии. Во время советской оккупации в Вашингтоне действовало посольство Литвы.

Как отмечается в сообщении министерства, цель празднования годовщины декларации - выразить благодарность союзнику по НАТО США за политику непризнания оккупации Балтийских стран.

Мероприятие начнется в 16 час.

Гостей будут приветствовать президент Гитанас Науседа, глава Сейма Викторас Пранцкетис, первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис, экс-президент Валдас Адамкус, министр ИД Л. Линкявичюс, посол США Роберт Гилкрист, глава Группы Сейма по межпарламентским связям с США Эмануэлис Зингерис.

Праздник организуют МИД, посольство США, Минобороны, самоуправление Вильнюса, Американская торговая палата в Литве и Национальная библитека им. М. Мажвидаса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Laivas Raketa“ Dviračių takai Kuršių nerijoje

В Ниду – без драконовской платы за въезд: от переполненной "Ракеты" до бесплатной поездки на велосипеде (16)

После того как экологический сбор за въезд в Нерингу...

Предупреждение: изолироваться гражданам Литвы, возможно, придется после приезда из еще одной страны (3)

Поскольку в Испании быстро растет количество...

Что будет, если пересекать сплошную линию: почему обгон может привести к трагедии (1)

Теплая и сухая погода становится причиной того, что...

Линкявичюс: запуск БелАЭС возможен в следующем месяце (6)

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что...

В Литве установили 9 новых случаев коронавируса (1)

В среду в Литве установили 9 новых случаев коронавируса .

|Maža didelių žinių kaina