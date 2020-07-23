В Вильнюсе отмечают 80-летие осудившей советскую оккупацию декларации США

"Декларация Самнера Уэллеса - главный символ дружбы и взаимной поддержки Литвы, Эстонии, Латвии и США. Усилия США поддерживали дух литовцев в тяжелые годы оккупации, не позволили забыть наше стремление к свободе и восстановлению независимости в мировых столицах", - сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

23 июля 1940 госсекретарь США С. Уэллес обнародовал официальное заявление о том, что США не признают осуществленную СССР аннексию стран Балтии. Во время советской оккупации в Вашингтоне действовало посольство Литвы.

Как отмечается в сообщении министерства, цель празднования годовщины декларации - выразить благодарность союзнику по НАТО США за политику непризнания оккупации Балтийских стран.

Мероприятие начнется в 16 час.

Гостей будут приветствовать президент Гитанас Науседа, глава Сейма Викторас Пранцкетис, первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис, экс-президент Валдас Адамкус, министр ИД Л. Линкявичюс, посол США Роберт Гилкрист, глава Группы Сейма по межпарламентским связям с США Эмануэлис Зингерис.

Праздник организуют МИД, посольство США, Минобороны, самоуправление Вильнюса, Американская торговая палата в Литве и Национальная библитека им. М. Мажвидаса.