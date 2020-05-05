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5 мая в Вильнюсе открывается Литовский национальный музей. Сначала открываются три его филиала: новый арсенал, бастея и башня Гедиминаса.
Vilniaus naktinės spalvos
Vilniaus naktinės spalvos
© DELFI / Laimonas Jankauskas

"5 мая откроются три филиала музея, которые будут работать в обычном режиме. Посетителей просим - соблюдать действующие правила", - сказала директор музея Рута Качкуте.

В филиалах музея могут ограничивать поток посетителей. В новом арсенале одновременно могут находиться 100 человек, в бастее – 50, а в башне Гедиминаса – 20.

В музей можно ходить группами не более 2 человек (исключение - члены одной семьи). Посетители должны быть в масках, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию.

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В бастее до 31 мая можно посетить выставку "200 ботинок - 700 лет". Эта экспозиция была доставлена из Гданьска. Из-за карантина польские коллеги пока не могут забрать экспонаты.

С 8 мая откроются и другие филиалы Национального музея: в Вильнюсе – бывший изолятор и дом-музей Казиса Варнялиса, а также в регионах музей Винцаса Кудирки, мемориальную усадьбу Йонаса Шлюпаса, музей на родине Йонаса Басанавичюса.

5 мая также открываются Литовский национальный музей изобразительного искусства, Великокняжеский дворец, национальный музей им. М.К.Чюрлёниса.

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