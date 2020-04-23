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В Вильнюсе с понедельника открываются детские сады для детей, чьи родители должны выходить на работу.
Vaikų darželiai
Vaikų darželiai
© Saulius Žiūra

"Мы обсудили этот вопрос с руководством, с понедельника те дети, которым нужен присмотр, чьи оба родителя работают, будут ходить в детский сад. Сейчас мы проводим опрос. Работают врачи, полицейские, пожарные, торговый сектор, сектор услуг, чем больше секторов запустят, тем больше детей мы сможем принять.

Сейчас руководство выясняет, ведет переговоры с семьями, смотрят, есть ли потребность. (…) Сегодня было совещание, (…) по 10-15 детей в сад, в котором обычно 120 детей, в понедельник придут", - сказала Delfi вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте.

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По ее словам, пока в группах будет по 6-8 детей.

"Руководство готовится, с понедельника в каждом детском саду откроется по 2-3 группы", - сказала вице-мэр.

Каунас пока детские сады открывать не будет. "Карантин смягчен, но не отозван, поэтому детские сады и школы работают дистанционно. Родители, у которых есть дети детсадовского возраста, дошкольники, дети начальной школы или дети инвалиды до 21 г., могут брать больничный и оставаться с детьми дома", - сказала Delfi представитель муниципалитета Каунаса Аста Керуцке.

Клайпедские детские сады откроются 27 апреля. В них будут принимать детей, чьи родители должны идти на работу.

Премьер Саулюс Сквернялис 22 апреля сказал, что родители, которые должны вернуться на работу, но им не с кем оставить детей, должны обращаться в муниципалитеты. Обязанность муниципалитетов, по словам Сквернялиса - позаботиться о детях.

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