"Уважаемые посетители телебашни, у нас есть для вас хорошие новости! Приглашаем вас полюбоваться Вильнюсом с открытой площадки на 22 этаже на высоте 180 м", – сказано в приглашении.

Подняться на нее можно с 11 до 20 ч. Цена 10 евро.

В ветреные и дождливые дни площадка закрыта.

Телебашня в столичном районе Каролинишкес уже 30 лет служит для передачи теле- и радиопрограмм, а в последнее время – передачи данных для предоставления услуг. Это самое высокое здание в Литве (326,5 м).

Строительство телебашни началось в 1974 г. Здание было принято в эксплуатацию 30 декабря 1980 г., Совет министров ЛитССР утвердил этот акт 30 января 1981 г.