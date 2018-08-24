В Вильнюсе, возле посольства России на улице Латвю в пятницу откроется сквер, названный в честь убитого в Москве лидера российской оппозиции Бориса Немцова.
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На церемонии будут присутствовать министр иностранных дел Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, председатель правления "Фонда Бориса Немцова за свободу" Владимир Кара-Мурза, член горсовета Санкт-Петербурга Борис Вишневский, главный редактор московской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

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Принять участие в мероприятии собирается и дочь Б. Немцова Жанна Немцова.

Вильнюс должен стать вторым городом, где будет увековечена память об убитом более трех лет назад российской оппозиционере - в конце февраля этого года именем Б. Немцова был назван отрезок Висконсин-авеню в Вашингтоне, тоже возле российского посольства.

"Я думаю, что это знак большого уважения и к демократии, и к борющимся за свободу людям - к той части России, для которой приемлемы эти общечеловеческие ценности западного мира", - сказал BNS мэр Вильнюса Р. Шимашюс.

Имя Б. Немцова присвоено небольшому скверу напротив российского посольства в вильнюсском микрорайоне Жверинас в мае этого года. Это вызвало резкую критику со стороны Росси - посол РФ в Литве Александр Удальцов сказал, что мэр Вильнюса "не смог не собезьянничать" после того, как участок улицы напротив посольства РФ в Вашингтоне назвали в честь Б. Немцова.

Активный российский оппозиционер Б. Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве, недалеко от Кремля. Он не раз приезжал в Литву и был одним из тех, кто самым активным образом поддерживал литовцев во время событий 13 января и позже.

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