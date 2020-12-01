Ярмарку на улице откроют работники посольств, действующих в Литве, и известные люди, сообщают в пресс-релизе.

Эта Международная ярмарка состоится в 18-й раз. Ее откроет председатель Рождественской ярмарки при Вильнюсской ассоциации женщин супруга посла Хорватии в Литве Андреа Кедменец, ярмарка проходит под патронатом Бируте Визгирдене, на открытии будут присутствовать послы доброй воли флорист Мантас Петрушкявичюс, "Миссии Литва 2019" Грете Брокене, общественный деятель Лидия Расутис. Дистанционно свои наилучшие пожелания передаст супруга президента страны Диана Науседене.

По традиции собранные во время ярмарки средства пожертвуют 15 литовским организациям, которые заботятся о благосостоянии детей, женщин, инвалидов и пенсионеров.

Торговля в интернет-пространстве – iccb.shop – будет проходить с 1 по 22 декабря.

Раньше эта ярмарка проходила на Ратушной площади.