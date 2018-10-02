В Вильнюсе открывается Музей современного искусства

Основатель музея Викторас Буткус 2 октября на пресс-конференции пошутил, что ему для открытия не пришлось ничего делать, все сделала команда. "Если бы сейчас пришлось построить новый музей, мы бы сделали все за полгода, жаль распускать такую команду", – сказал он.

Последние полгода он и его супруга Дангуоле занимались пополнением коллекции. "За это время мы купили около 200 работ, коллекцию интенсивно пополняли все время. Ей не может быть конца, поскольку появляются новые художники, которые достойны стать частью коллекции – надо наблюдать за ними", – сказал Буткус.

На данный момент в коллекции больше 5000 работ, на открытии можно будет увидеть 346 (их создал 71 автор).

Чтобы принять участие в открытии музея, надо зарегистрироваться и купить билет на сайте mo.lt. Количество мест ограничено.

Музей был основан по инициативе ученых Дангуоле и Виктораса Буткусов. Около 10 лет он действовал как музей без стен. В музее около 5000 творений современного и модернистского искусства Литвы с 60-х гг до наших дней.

С 18 октября 2018 г. музей станет местом хорошего проведения досуга. Там будут проводить выставки, просмотры кинофильмов, различные занятия, концерты и другие мероприятия для людей разного возраста. Одна из целей музея – создание активного общества - МОдернистов, которые поддерживают идею музея и помогают создавать его.