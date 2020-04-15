aA
В Вильнюсе открывается автокинотеатр. Об этом сообщил в социальной сети мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© DELFI / Domantas Pipas

"Радостная новость для вильнюсцев – кино возвращается в город! Только пока не в кинотеатрах, а в полной безопасности – в автомобилях.

Да, я понимаю, что это организованное мероприятие, и Минздрав, если захочет, может его отменить, но я призываю руководствоваться здравым умом – Вильнюс обеспечит безопасность мероприятия, никто не будет выходить из автомобилей, не будет открывать окна, в автомобилях будут по два человека, люди не будут контактировать между собой, поэтому такое мероприятие может состояться, как проходит оно в Германии, Нидерландах, Норвегии и др. Горожане соскучились по деятельности, сидение взаперти в четырех стенах может привести (и уже приводит) к различным проблемам, поэтому автокинотеатр - хорошая возможность развеяться", - писал Шимашюс.

По словам мэра, первое место – Žmonės Cinema Drive-in на стоянке около выставочного центра Litexpo. Первый сеанс состоится в пятницу, 17 апреля.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Правительство Литвы определилось: часть бизнеса сможет возобновить свою деятельность (31)

15 апреля на заседании правительства Литвы было...

Saulius Skvernelis

Из-за угрозы распространения коронавируса закрывают городок Неменчине (61)

Из-за угрозы распространения коронавируса с утра...

Глава Минздрава Литвы о женщинах, которые не могут сделать аборт: будет повод принять другое решение (15)

Во время пресс-конференции министр здравоохранения...

Елена Леонтьева. Время нестандартное – нестандартные и решения (12)

Компенсация потерь из-за остановленной во время...

Этапы смягчения карантина в Литве: когда откроются парикмахерские (8)

Правительство Литвы 15 апреля представило план для...

|Maža didelių žinių kaina