В Вильнюсе открыто еще одно место для голосования

На территории бывшего мобильного пункта тестирования на коронавирус в среду можно голосовать с 10 до 20 ч., а в четверг – с 7 до 20 ч.

ГИК указал, что это не будет место для голосования людей, находящихся в самоизоляции. Сюда могут приезжать жители, которые хотят проголосовать досрочно, не выходя из автомобиля.

Член комиссии проверит документы избирателя, выдаст документы, а избиратель, сидя в авто, заполнит их, положит в концерт, запечатает его и вернет члену комиссии.

Председатель ГИК Лаура Матьйошайтите принесла извинения за вводящую в заблуждение информацию о том, что в столице будет открыт пункт для голосования находящихся в изоляции лиц. Она сказала, что ГК такое решение не принимал. По ее словам, неверная информация попала в СМИ из-за спешки и неверно интерпретированной информации в ходе переговоров ГИК и Вильнюсской мэрии.

Матьйошайтите напомнила, что находящиеся в самоизоляции люди не могут покидать место изоляции без особого разрешения, поэтому должны регистрироваться для голосования на дому.