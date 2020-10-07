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В Вильнюсе, на проспекте Саванорю, оборудовано еще одно место для голосования, там можно голосовать, не выходя из автомобиля. Голосование в этом месте начнется 7 октября с 10 ч, сообщает Главизбирком.
В Вильнюсе открыто еще одно место для голосования
© DELFI / Andrius Ufartas

На территории бывшего мобильного пункта тестирования на коронавирус в среду можно голосовать с 10 до 20 ч., а в четверг – с 7 до 20 ч.

ГИК указал, что это не будет место для голосования людей, находящихся в самоизоляции. Сюда могут приезжать жители, которые хотят проголосовать досрочно, не выходя из автомобиля.

Член комиссии проверит документы избирателя, выдаст документы, а избиратель, сидя в авто, заполнит их, положит в концерт, запечатает его и вернет члену комиссии.

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Председатель ГИК Лаура Матьйошайтите принесла извинения за вводящую в заблуждение информацию о том, что в столице будет открыт пункт для голосования находящихся в изоляции лиц. Она сказала, что ГК такое решение не принимал. По ее словам, неверная информация попала в СМИ из-за спешки и неверно интерпретированной информации в ходе переговоров ГИК и Вильнюсской мэрии.

Матьйошайтите напомнила, что находящиеся в самоизоляции люди не могут покидать место изоляции без особого разрешения, поэтому должны регистрироваться для голосования на дому.

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