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"Это нетрадиционный пресс-релиз. Я не знаком с особенностям таких сообщений", – сказал Домантас Разаускас, делясь с Delfi впечатлениями с открытия музея группы Foje, которое состоялось 6 февраля.
„Foje“ muziejus / Foto: Mantas Sinkevičius
„Foje“ muziejus / Foto: Mantas Sinkevičius

"Дело в том, что этим вечером я видел Foje. Члены группы собрались в одной комнате, пили кофе, шутили и общались. Я чувствовал себя странно, поскольку когда-то был преданным фанатом группы, но и представить себе не мог, что когда-то будут стоять и общаться с Андрюсом, Дарюсом, Арнольдасом, Альгисом, смотреть им в глаза. (...) Все это находится в небольшой комнате в Ужупской Рес Публике, где разместился музей Foje", - рассказал Домантас о новом музее.

ru.DELFI.lt
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