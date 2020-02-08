"Дело в том, что этим вечером я видел Foje. Члены группы собрались в одной комнате, пили кофе, шутили и общались. Я чувствовал себя странно, поскольку когда-то был преданным фанатом группы, но и представить себе не мог, что когда-то будут стоять и общаться с Андрюсом, Дарюсом, Арнольдасом, Альгисом, смотреть им в глаза. (...) Все это находится в небольшой комнате в Ужупской Рес Публике, где разместился музей Foje", - рассказал Домантас о новом музее.
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