"Дело в том, что этим вечером я видел Foje. Члены группы собрались в одной комнате, пили кофе, шутили и общались. Я чувствовал себя странно, поскольку когда-то был преданным фанатом группы, но и представить себе не мог, что когда-то будут стоять и общаться с Андрюсом, Дарюсом, Арнольдасом, Альгисом, смотреть им в глаза. (...) Все это находится в небольшой комнате в Ужупской Рес Публике, где разместился музей Foje", - рассказал Домантас о новом музее.