Директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис в среду объявил, что если работники успеют пройти курс обучения, то первый мобильный пункт в Вильнюсе откроется в среду, до 21 ч.

В четверг, по словам Подярскиса, будут открыты еще два таких пункта. За день три пункта смогут взять 120 образцов. Директор администрации рассказал журналистам, как будет проходить проверка. Этим вечером уже ждут приезда трех пациентов.

Минздрав Литвы сообщил, что направление семейного врача на тестирование не требуется. Пациенты, которые в последние 14 дней были за границей или контактировали с человеком, у которого установили коронавирус, в случае если у них поднялась температура, начался кашель, должны звонить по номеру 1808. Специалисты горячей линии решат, надо ли пациенту сдавать анализы, и укажут место и время, где он сможет их сдать.

Такие пункты будут действовать в 10 муниципалитетах – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе, Мариямполе, Таураге, Телшяй, Алитусе, Утене. В эти пункты люди должны проезжать на автомобилях, после тестирования они поедут домой и будут ждать результата.