В Вильнюсе открыт новый изолятор временного содержания

18 июля в Вильнюсе под звуки оркестра торжественно открыли новый изолятор временного содержания, построенный на месте бывших советских промышленных зданий. В огромное здание на ул. Т.Шевченкос, рядом с ГПК Вильнюсского округа из изолятора на ул. Т.Косцюшко переехал отдел изолятора временного содержания и конвоя Управления общественного порядка и несколько других отделов.
© DELFI / Domantas Pipas

В старом изоляторе было 40 мест, в новом их 100.

Поскольку с 1 июля в Вильнюсе задержанных ночью граждан больше не возят в комиссариаты, в новом изоляторе есть камеры на 50 человек для задержанных несколько часов. Одна из таких камер полностью сделана из резины - стены, пол, потолок. Она предназначена для задержанных, которые наносят себе увечья.

Охрана в новом изоляторе, как в тюрьме – въезд за двумя воротами, в коридорах решетки и т.д. В изоляторе есть одно-, двух-, трех- и четырехместные камеры. Во всех камерах установлены видеокамеры, есть связь с дежурными. Кроме того, оборудовано помещение для прогулок, в нем вместо потолка - решетка (каждый задержанный имеет право час находиться на воздухе).

В новом изоляторе уже есть задержанные, но свободных мест много.

В изоляторе есть помещения для проведения допросов, в них – специальные зарешеченные места для задержанных.

Есть помещение, напоминающее небольшой зал заседания суда.

Кроме того, в здании есть помещения для работников: раздевалки, кабинеты, спортзал и т.д.

Строительство изолятора было начато осенью 2017 г., работы осуществлял частный партнер полиции Darnu Group. Это первый в Литве совместный проект полиции и частного бизнеса.

Площадь нового здания составляет 7625 кв. м. Проект будет длиться 15 лет, во время его осуществления Darnu Group организует питание заключенных и будет присматривать за зданием.

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