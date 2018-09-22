Установленный в квартале Тимо, рядом с улицей Праведницы мира Оны Шимайте памятник из черного камня со звездой Давида и "столбами Гедиминовичей" через несколько лет должен быть сменен мемориалом спасителям евреев.

Инициатор создания памятника, председатель Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Фаина Куклянски на церемонии лично поблагодарила спасшие ее родных от смерти семьи Жукаускасов, Матукявичюсов, Даугявичюсов, Лукашявичюсов.

"Есть такая картина, на которой люди сидят на этой горе. Здесь были ворота гетто, оно было ликвидировано - люди сидят и ждут свою судьбу. Счастливые - в концентрационные лагеря, несчастные - в Панеряй. Потому это место так волнует", - сказала она BNS.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс отметил, что папа римский Франциск, который приедет в Вильнюс в выходные, также планирует сделать остановку у бывшей стены гетто, чтобы помолиться за убитых евреев.

"Их убивали нацисты, литовские пособники, и этого никто никогда не сможет забыть. Но когда происходят трагические события, испытания, появляются люди, которые не могут с этим мириться, для которых правда, справедливость важнее их собственных жизней. (...) Это словно обещание, что ценности, которые важнее жизни, не забыты", - сказал министр на церемонии об обязательстве создать мемориал.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс рассказал историю своего прадеда, который в 1941 году, проезжая по местечку на телеге, услышал просьбу о помощи от знакомого еврея, но проехал мимо, потому что вокруг были вооруженные солдаты.

"Он проехал, прекрасно понимая, что, возможно, иначе и не мог поступить, но это чувство было с ним до конца жизни. Давайте признаем, что таких людей в Литве было большинство, которые, возможно, могли, но не помогли, или которые не могли, но сожалеют, что не помогли. Были негодяи, которые пособничали в убийстве своих соотечественников (...), но были и люди, которые все же нашли, как помочь", - сказал мэр.

Первый заместитель канцлера правительства Дейвидас Матулёнис обещал, что уже в 2020 году здесь будет возведен новый мемориал.

"Эти люди спасли нашу честь в годы Второй мировой (войны), и отрадно, что их почти 900, таких людей, которые помогли своим самопожертвованием, чтобы эти люди могли жить, и чтобы мы могли говорить о своей истории с высоко поднятой головой", - сказал он.

Институт Яд ва-Шем в Иерусалиме присвоил звание Праведников народов мира более чем 900 жителям Литвы.

Архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас порадовался, что приезд папы римского в Литву совпадает с 75-ой годовщиной Холокоста в Литве.

По его словам, нельзя забывать наши общие раны, а также тех, кто отличился своей добротой.

"Этот памятник праведникам, спасителям есть и пусть он будет для каждого из нас напоминанием о том великодушии, которое имело место среди нас, но которое мы обязаны взращивать и далее", - сказал Грушас.

"Желаю, чтобы этот памятник был для всех нас напоминанием, что мы должны ежедневно воспитывать в себе человеческую сопричастность: христианам - посредством христианских ценностей, евреям - жить по принципам Торы. Но это одно и то же учение: любить ближнего, любить Бога всем сердцем", - сказал архиепископ.

Вильнюсское гетто было ликвидировано 23 сентября 1943 года.