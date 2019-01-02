В пресс-релизе сказано, что их в 4 раза больше, чем в 2018 г. С компаниями, отвечающими за вывоз мусора, договорились, что елки будут увозить с этих площадок на протяжении всего месяца.
"Вильнюсская мэрия ежегодно призывает жителей цивилизованно проститься с елками – не бросать их около контейнеров, не оставлять во дворе, не загрязнять дворы", – сказано в сообщении.
Специалисты советуют елки в горшках посадить в землю, а если такой возможности нет, то принести их на площадку, где собирают ненужные елки.
Елки, собранные на специальных площадках отвезут на площадки для компостирования.
Мэрия напоминает, что за выбрасывание елок в неположенном месте грозит штраф в размере 600 евро.
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