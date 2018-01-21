"Сто лет назад именно здесь, в этом здании родилась наша свобода. 20 мужчин осмелились безоговорочно объявить о независимости. Это вдохновило нас и на Акт 11-го марта: безоговорочно восстановить независимость, - говорила в ходе церемонии президент Литвы Даля Грибаускайте. - Смелые люди и народы, которые могут защищать, бороться, отвоевать, сохранить и, если нужно, восстановить свободу и независимость, нужны всегда".
Президент поблагодарила профессора университета Витаутаса Великого Людаса Мажилиса, который обнаружил этот акт в архиве Берлина и Германию, которая передала документ Литве, сообщает BNS.
Грибаускайте вместе с Мажилисом открыли дверь в комнату, где экспонируется акт. Отрыть сам акт глава государства пригласила председателя Верховного совета - Восстановительного Сейма, профессора Витаутаса Ландсбергиса.
Открытие экспозиции транслировалось в прямом эфире, а на улице собралось более сотни человек, им раздавали литовские флажки.
Подписанный Йонасом Басанавичюсом акт был на временное хранение передан Литве Германией на этой неделе.
Акт о независимости будет экспонироваться в той же комнате, где он был подписан членами Совета Литвы.
Акт был обнаружен профессором Мажилисом в дипломатическом архиве Берлина.
В прошлом году Литва и Германия подписали договор, согласно которому акт передан Литве на пять лет. В соглашении предусмотрено, что в 2022 году акт может экспонироваться в Каунасе.
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