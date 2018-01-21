В воскресенье в Доме сигнатаров в Вильнюсе открывается экспозиция доставленного из Германии Акта 16-го февраля 1918 года о независимости Литвы. .
© Robertas Dačkus

"Сто лет назад именно здесь, в этом здании родилась наша свобода. 20 мужчин осмелились безоговорочно объявить о независимости. Это вдохновило нас и на Акт 11-го марта: безоговорочно восстановить независимость, - говорила в ходе церемонии президент Литвы Даля Грибаускайте. - Смелые люди и народы, которые могут защищать, бороться, отвоевать, сохранить и, если нужно, восстановить свободу и независимость, нужны всегда".

Президент поблагодарила профессора университета Витаутаса Великого Людаса Мажилиса, который обнаружил этот акт в архиве Берлина и Германию, которая передала документ Литве, сообщает BNS.

Грибаускайте вместе с Мажилисом открыли дверь в комнату, где экспонируется акт. Отрыть сам акт глава государства пригласила председателя Верховного совета - Восстановительного Сейма, профессора Витаутаса Ландсбергиса.

Открытие экспозиции транслировалось в прямом эфире, а на улице собралось более сотни человек, им раздавали литовские флажки.

Подписанный Йонасом Басанавичюсом акт был на временное хранение передан Литве Германией на этой неделе.

Акт о независимости будет экспонироваться в той же комнате, где он был подписан членами Совета Литвы.

Акт был обнаружен профессором Мажилисом в дипломатическом архиве Берлина.

В прошлом году Литва и Германия подписали договор, согласно которому акт передан Литве на пять лет. В соглашении предусмотрено, что в 2022 году акт может экспонироваться в Каунасе.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В Вильнюсе открыли экспозицию Акта 16 февраля о независимости (61)

В воскресенье в Доме сигнатаров в Вильнюсе...

Погода: придется вспомнить, что такое настоящий мороз (2)

В ближайшие дни по ночам будет холодно, а в начале...

В Литву возвращаются морозы: минус 15 градусов ещё не предел (14)

Любители зимы могут радоваться, потому что зима...

Поляков атаковал Туминаса: вам неинтересна современная Россия? (273)

Глава Общественного совета при Минкультуры РФ Юрий...

Главнокомандующему ВС Литвы были представлены возможности приобретения БМП Marder (45)

На этой неделе главнокомандующему вооруженными силами...

TOP новостей

Ona Valiukevičiūtė Ona Valiukevičiūtė Rolandas Paksas, Ona Valiukevičiūtė

Пукаса в Сейме сменит яркая личность (26)

После того, как обвиненного в сексуальном...

В Вильнюсе открыли экспозицию Акта о независимости от 16 февраля (61)

В воскресенье в Доме сигнатаров в Вильнюсе...

В Давосе президент Литвы намерена обратить внимание на Россию (284)

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент...

Погода: придется вспомнить, что такое настоящий мороз (2)

В ближайшие дни по ночам будет холодно, а в начале...

Баскетболиста Ясайтиса подозревают в насилии в семье он оказался в полиции (2)

Известный баскетболист Симас Ясайтис оказался в...