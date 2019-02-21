"Книжная ярмарка за 20 лет очень выросла, стала одним из самых популярных мероприятий, лозунг которого в этом году "Мы в презентации больше не нуждаемся!". За это время появилось немало красивых традиций, появился свой формат, постоянные посетители, к ним постоянно присоединяются и новые", - сказала представитель Litexpo Милда Гембицкене.
Директор Литовского института культуры Аушрине Жилинскене сказала, что в этом году ярмарка готова удивить своих посетителей.
"В программе больше 500 мероприятий. Одна из красивейших традиций, зародившаяся в 2008 г., - Дискуссионный клуб, одним из первых ведущих которого был ныне покойный профессор, философ Леонидас Донскис. В этом году в клубе речь пойдет о самой сути выставки - о литературе и книгах. 5 дискуссий посвятят разным литературным жанрам и литературным тенденциям. Будем говорить и о самых актуальных вопросах наших дней: свободе и ответственности творца, ее границе, европейском самосознании, двойном гражданстве. Ну, а в воскресенье обсудят будущее ярмарки", - сказала Жилинскене.
Исполнительный директор Литовской ассоциации издателей Рута Элиёшайтите-Кайкаре сказала, что на ярмарку вернулись литовские писатели, приедут и гости из соседних стран - Латвии, Эстонии, Польши.
"Приедет, наверное, самая известная писатель нашего времени из Латвии Нора Икстена с книгой "Молоко матери". Приедет лауреат европейской литературной премии Янис Йоневс, автор книги "Елгава 94". Эстонию представит философ Рейнс Раудс", - сказала Элиёшайтите-Кайкаре.
Посетители выставки смогут встретится с голландским писателем Германом Кохом, норвежским автором Роем Якобсеном, немецким автором Феликсом Акерманном, словенским писателем Гораном Войновичем.
В пятницу выставка будет длиться до 23 ч.
20-ая Книжная ярмарка будет проходить 21-24 февраля.
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